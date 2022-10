Benefiet voor Oekraïne brengt 2.500 euro op

Enkele medewerkers die zich nauw betrokken voelen bij wat er in Oekraïne allemaal gebeurt, namen het initiatief voor deze acties. Eén van hen is Valentina, die werkt als onthaalmedewerker bij Sobo Brugge. Zij woont al 21 jaar met haar gezin in Brugge, maar haar mama, zus, neefjes en nichtjes wonen nog allemaal in Oekraïne. Ook collega Agnieszka uit Polen voelt zich nauw betrokken. Veel Oekraïnse vluchtelingen staken immers de grens naar Polen over. Tegelijkertijd ging ook de afdeling Food van Sobo over tot actie met het bakken van ambachtelijke pannenkoeken.