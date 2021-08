Belgisch onderzoek naar 39 dode Vietnamezen in koelcontainer afgerond: dossier wordt wellicht dit najaar doorverwezen naar correctionele rechtbank

Brugge Brugge lanceert campagne ‘Shoppen in Brugge en alles loopt op wieltjes’ in aanloop naar WK wielrennen: “Ons extra profileren als fietsstad”

24 augustus Brugge lanceert in aanloop naar het WK wielrennen een campagne om shoppen in de binnenstad extra in de kijker te zetten. Omdat het centrum tijdens het grootste evenement sinds Euro 2000 heel moeilijk bereikbaar zal zijn, roept het stadsbestuur op om zoveel mogelijk met de fiets te komen. “Hoeveel volk we precies mogen verwachten, is heel moeilijk in te schatten”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Veel mensen zullen pas last-minute beslissen om te komen."