“Bel ons meteen als je iets verdacht ziet: West-Vlaamse politie roept hulp in van bevolking in strijd tegen drugsorganisaties

Brugge/Oostkamp/Ieper/Zonnebeke/IzegemMet een waslijst aan voorbeelden van mogelijk verdachte zaken of situaties wil de federale gerechtelijke politie zoveel mogelijk burgers aansporen om aanwijzingen van synthetische drugslabo’s of dumping van drugsafval te melden. “Al te vaak stellen we vast dat mensen in de buurt van zo’n labo eigenlijk al langer doorhadden dat er iets niet pluis was, maar toch nalieten om de politie te bellen”, zegt Kurt Desoete, gerechtelijk directeur van de FGP West-Vlaanderen. “Zo'n meldingen zijn nochtans waardevol én we garanderen dat de melder anoniem blijft.”

Ons land wordt almaar populairder voor criminele drugsbendes. Op nationaal vlak is er al jaren een stijging in de ontdekte drugslabo’s, dumpingen en opslagplaatsen. Terwijl het in 2011 nog ging over 5 labo’s, 4 dumpingsites en 2 opslagplaatsen voor heel België, ontdekten de politiediensten in 2021 maar liefst 27 labo’s, 28 dumpingsites en 12 opslagplaatsen. Het lijkt er bovendien op dat er in 2022 opnieuw trieste records gebroken zullen worden. Opmerkelijk: de productie van synthetische drugs gebeurt al een tijd niet meer hoofdzakelijk in de Belgisch-Nederlandse grensregio. In de afgelopen maanden zijn er ook op verschillende plaatsen in de kustprovincie clandestiene labo’s of aanwijzingen van productie gevonden. De federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen ontmantelde in de afgelopen jaren en maanden labo’s in onder meer Lendelede, Ieper, Izegem, Oostkamp en Aartrijke. Ze voert ook onderzoeken naar diverse dumpingen van drugsafval, zoals heel recent nog in Diksmuide en Passendale.

Grote risico’s

De activiteiten van een drugslabo kunnen de veiligheid en de gezondheid van buurtbewoners en het milieu schaden. De criminele producenten hebben weinig of geen aandacht voor de veiligheidsvoorschriften en gaan lang niet altijd professioneel te werk. De productie gebeurt meestal onder controle van wijdvertakte criminele organisaties. Het gebeurt dat onderlinge conflicten tussen drugscriminelen zorgen voor onveilige situaties in de buurt. “Drugslabo’s worden vaak ingericht in onopvallende loodsen en boerderijen, maar soms ook in woningen”, weet Kurt Desoete, gerechtelijk directeur van de FGP West-Vlaanderen. “Verschillende elementen die waarneembaar zijn voor buurtbewoners kunnen daarop wijzen.”

Volledig scherm In de Mangelaarstraat in Langemark-Poelkapelle werden op 20 september 2022 zo'n 50 gedumpte vaten gevonden. © federale gerechtelijke politie

Plots en ongewoon

Desoete somt een aantal aanwijzingen op van de mogelijke aanwezigheid van een clandestien labo. “Anijsachtige of chemische geuren in de omgeving, abnormale rook of dampen, plotse activiteit (al dan niet op vreemde tijdstippen) in panden die normaal leegstaan, verluchtingsgaten die opeens bijgeplaatst blijken, ramen die afgeplakt werden zodat inkijk onmogelijk is, opvallende beveiliging op verlaten plaatsen, aanvoer van chemische producten in jerrycans, vaten of gasflessen, aan- en afrijden van bestelwagens op ongewone tijdstippen, noem maar op. Het zijn stuk voor stuk redenen om ons een seintje te geven. Dat kan zelfs eenvoudig via een aangifte of een contact met de wijkagent. Elke melding, hoe klein ook, kan van groot belang zijn. Neem echter geen risico en ga niet zelf op onderzoek uit: de producenten maken dikwijls deel uit van een grotere organisatie en schrikken er soms niet voor terug om geweld te gebruiken.”

Gespecialiseerde aanpak

De ontdekking van een clandestien labo zet een raderwerk in gang van specialisten om de veiligheid te garanderen, het labo te ontmantelen en het verdere onderzoek te voeren. De politie werkt hiervoor samen met heel wat partners. De politiedienst die als eerste ter plaatse is, zal eventuele aanwezige verdachten arresteren en een ruime veiligheidsperimeter instellen. Om veiligheidsredenen betreden zij het labo niet maar verwittigen zij het parket en verschillende deskundigen. De toestand in het drugslabo wordt ‘bevroren’ tot deze specialisten ter plaatse zijn. Indien nodig omwille van ontploffings-, vergiftigings- en/of brandgevaar, kunnen omwonenden geëvacueerd worden. In afwachting van de gespecialiseerde diensten komt soms ook de brandweer ter plaatse om de locatie samen met de politie te beveiligen.

Volledig scherm In Ruddervoorde werd midden september 2022 een drugslab ontdekt, in een loods bij een villa vlakbij de E403. © federale gerechtelijke politie

Stalen en metingen

Zo snel mogelijk na het aantreffen van het drugslabo of de dumping komt de Clan Lab Response Unit (CRU) van de federale politie ter plaatse. Het team evalueert de veiligheid van de site, neemt stalen van de aangetroffen producten, doet metingen en legt alles wat aangetroffen wordt zorgvuldig vast. Het CRU werkt daarvoor nauw samen met gespecialiseerde officieren AGS (adviseur gevaarlijke stoffen) van de brandweer en met forensisch onderzoekers van het NICC. Dankzij hun ondersteuning kunnen de onderzoekers hun werk in alle veiligheid doen.

Civiele Bescherming

De dienst CSI (vroeger het labo genoemd) van de federale gerechtelijke politie komt ook ter plaatse voor een sporenonderzoek. Ondertussen wordt vaak in de omgeving al een buurtonderzoek opgestart. In overleg met het parket en de onderzoeksrechter kan die opdracht toevertrouwd worden aan de lokale of federale politie. Na de registratie en staalname worden de aangetroffen chemicaliën en al het gecontamineerde materiaal op een veilige manier afgevoerd naar gespecialiseerde verwerkingscentra. Omdat het om uiterst gevaarlijke stoffen gaat, wordt hiervoor een beroep gedaan op de Civiele Bescherming.

Volledig scherm In Ruddervoorde werd midden september 2022 een drugslab ontdekt, in een loods bij een villa vlakbij de E403. © federale gerechtelijke politie

Het milieu

De federale gerechtelijke politie (FGP) voert het tactische onderzoek. Inbeslaggenomen items worden onderzocht en er kunnen huiszoekingen volgen, eventueel met steun van andere politiediensten zoals de Directie hondensteun. Het NICC analyseert de genomen stalen en probeert verbanden te leggen tussen verschillende productiesites. Ter plaatse gaan de bevoegde controlediensten zoals OVAM en/of de Vlaamse Watermaatschappij na of er sprake is van milieuverontreiniging.

