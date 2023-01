Bekende Brugse figurant en regisseur Dany De Wispelaere plots overleden op 66-jarige leeftijd

Dany was een gewezen docent Hotelmanagement in Vives en een bevlogen leraar Engels in het Maria Duin Instituut Zeebrugge. In zijn vrije tijd en toneelmiddens was hij bekend als acteur en regisseur. Voorts was hij een trouwe en gewaardeerde figurant in de Heilig Bloedprocessie en de Brugse Sterrenstoet. Op 17 en 18 december sprak onze krant nog met Dany die als belleman de Sterrenstoet opende in 6 verschillende talen. Jaarlijks was hij ook de bezieler en regisseur van de Zeewijding in Zeebrugge. Talrijke verenigingen kennen Dany ook als behoeder van het Brugse dialect met zijn lezing ‘Brugs is oltied schoane’. Dany was tenslotte ook vrijwilliger in palliatieve zorgen Heidehuis en De Vlinder. Aan zijn familie bieden we ons oprecht medeleven aan.