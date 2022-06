“Behoud oude Visartsluis als monument”

Het dossier van de nieuwe zeesluis, een project van 1 miljard euro, beroert al jaren de Zeebruggenaren. Een nieuwe sluis moet de Vandammesluis ontlasten, want die draait overuren als schepen de achterhaven in moeten. Voor de haven van Zeebrugge is de nieuwe Visartsluis een must. Matthias Bil, secretaris van Open Vld Brugge, heeft het idee om de huidige Visartbrug als monument te plaatsen in Zeebrugge. “De huidige Visartsluis dateert van 1904, het begin van de activiteiten van de Zeebrugse haven. De Zeebrugse haven is gegroeid tot een wereldhaven en is leider in de autotrafiek. Deze sluis heeft dan ook mede de welvaart, groei en werkgelegenheid van de haven meegebracht tot wat ze nu is.”