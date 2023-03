Bedrijf van Filip is niet meer bereikbaar door gewijzigde verkeerssituatie in Geerwijnstraat: “Wie aan mijn deur parkeert, riskeert een boete”

Na de ‘Knikjes­straat’ is er nu ook ‘Knikje en Kopje?’ in de lerarenka­mer: “Het werkgeluk van leerkrach­ten verdient alle aandacht”

Kent u nog de Knikjesstraat? Het initiatief van Howest-studente Zarra Neirynck uit Brugge zette vier jaar geleden inwoners in Brugge en in heel wat andere Vlaamse steden aan tot een vriendelijk knikje. Als vervolg pakt Zarra, gesteund door haar school uit met ‘Knikje en Kopje?’-bordjes. “Niet in het straatbeeld dit keer, maar in de leraarskamer”, zegt ze.