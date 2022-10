Basisschool brengt het perron van Steenbrugge weer terug... op de speelplaats

Brugge/Oostkamp/Ieper/Zonnebeke/Izegem “Bel ons meteen als je iets verdacht ziet: West-Vlaam­se politie roept hulp in van bevolking in strijd tegen drugsorga­ni­sa­ties

Met een waslijst aan voorbeelden van mogelijk verdachte zaken of situaties wil de federale gerechtelijke politie zoveel mogelijk burgers aansporen om aanwijzingen van synthetische drugslabo’s of dumping van drugsafval te melden. “Al te vaak stellen we vast dat mensen in de buurt van zo’n labo eigenlijk al langer doorhadden dat er iets niet pluis was, maar toch nalieten om de politie te bellen”, zegt Kurt Desoete, gerechtelijk directeur van de FGP West-Vlaanderen. “Zo'n meldingen zijn nochtans waardevol én we garanderen dat de melder anoniem blijft.”

27 oktober