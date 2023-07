Bands op zaterdagavond bekoren het publiek op Cactusfestival

Danaë (21) gaf tijdens Cactus Festival tongkus aan Milo van Goldband: “Dit moment vergeet ik nooit”

Het is een trend geworden. Fans in het publiek die een kartonnen bord in de lucht steken in de hoop dat ze door hun idool op het podium geroepen zullen worden. Vrijdagavond viel de eer te beurt aan twee Brugse festivalgangsters. “Ik had nooit gedacht dat Milo op mijn suggestie zou ingaan en ik geef toe dat die tongkus wel zalig was”, zei Danaë Greco die nog aan het bekomen was van haar gloriemoment voor 10.000 kijklustigen. Lotte Wybo was dan weer dé ster met haar versie van ‘Noodgeval’. “Ik heb gehuild”, vertelt mama Sofie Broeckaert (43) na afloop.