Bagelzaak Sanseveria verhuist naar andere stek in Predikherenstraat én opent er winkel

Het nieuws werd bekend gemaakt op de Facebookpagina. Sanseveria is het geesteskind van Bert Vanheuverzwijn (25) en Lieselot Moerkerke (27), een koppel uit Oostende. Ze openden vijf jaar geleden hun eerste zaak in Brugge, een succes. Later kwam er ook een Sanseveria in Oostende bij. De nieuwe thuishaven voor bagels in Brugge wordt een pand in de Predikherenstraat 10-12. “Hier splitsen we het restaurant en de takeaway”, klinkt het. “Wij openen een Sanseveria-winkel van waaruit onze huisgemaakte producten en takeaway nóg beter kunnen worden aangeboden. We verruimen de capaciteit van het restaurant en vergroten het comfort van iedereen die ons graag bezoekt.”