Baby op lijnbus gewond bij botsing met Mini Cooper

Brugge Plots loopt het als een trein... Bombardier werft 180 nieuwe werknemers aan: “Eindelijk lacht de toekomst ons opnieuw toe”

13:53 Na jaren van herstructurering heeft Bombardier opnieuw een échte toekomst in Brugge. De trein- en trambouwer kondigt de komst van 180 extra werknemers aan, nu er voor minstens de komende vijf jaar een vol orderboek is. En er is ook weer een autonoom management voor Brugge. “We zullen 6 miljoen euro investeren in dit bedrijf”, zegt de nieuwe sitemanager Michel Huyghe.