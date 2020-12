AZ Sint-Lucas gaat minstens tien dagen op slot, Covid-afdeling ligt vol

Het ziekenhuis deelde die informatie dinsdagavond op haar sociale media. Het is voor de eerste keer in deze coronacrisis dat het AZ Sint-Lucas zo hard getroffen is. Dat er geen bezoekers meer naar het ziekenhuis mogen komen, is dubbel zo pijnlijk in deze eindejaarsperiode. Patiënten zullen de feestdagen dus alleen op hun kamer moeten doorbrengen. Er zou een uitbraak zijn van Covid-19 in het ziekenhuis, waar ze elke dag het aantal opnames zien toenemen. De Covid-afdeling ligt vol en ook verschillende andere afdelingen krijgen ermee te maken.