AZ Sint-Lucas gaat minstens tien dagen op slot, Covid-afdeling ligt vol: “Ons personeel wordt stilaan moedeloos”

Het is voor de eerste keer in deze coronacrisis dat het AZ Sint-Lucas zo hard getroffen is. Dat er geen bezoekers meer naar het ziekenhuis mogen komen, is dubbel zo pijnlijk in deze eindejaarsperiode. De naar schatting 300 patiënten zullen de feestdagen dus alleen op hun kamer moeten doorbrengen. Er zou een uitbraak zijn van Covid-19 in het ziekenhuis, waar ze elke dag het aantal opnames zien toenemen. De Covid-afdeling ligt met 29 patiënten vol. Er zijn ook vijf mensen die op de dienst Intensieve Zorg behandeld worden.

Quote Het is nu al zo dat ik mensen uit verlof moet terughalen om de boel draaiende te houden Niko Dierickx

“Ook twee afdelingen zijn getroffen", zegt directeur Niko Dierickx. “Via contacttracing kwamen we tot de vaststelling dat het virus via bezoekers het ziekenhuis is binnengekomen. Daarom moeten we deze drastische maatregel nemen. De laatste dagen nam het aantal patiënten erg toe. Ook personeelsleden vallen uit. Noem het gerust een interne lockdown. Dat heeft ook gevolgen voor geplande opnames die niet zullen doorgaan. Onze reguliere zorg moet teruggeschroefd worden.”

Patiënten doorverwijzen

De directeur beseft dat de maatregel om geen bezoek meer toe te laten ingrijpend is, zeker in deze eindejaarsperiode. “We merkten dat, net door deze feestelijke periode, bezoekers als maar lakser werden. Ze gingen hun eigen gedrag versoepelen en dat is echt niet de bedoeling. We zien dat de incidentie stijgt tot liefst twintig procent. Als straks mensen terugkeren uit wintervakantie vrees ik dat we een derde golf krijgen vanaf de derde week van januari. Er worden gewoon veel te veel risico’s genomen.” Het ziekenhuis moet nu al patiënten doorverwijzen naar collega’s van AZ Zeno in Knokke en ook de cijfers in het nabijgelegen AZ Sint-Jan zijn nog altijd zorgwekkend. “We kunnen natuurlijk onze capaciteit opschalen, maar dat zou betekenen dat we nog minder reguliere zorg kunnen aanbieden én dat we extra personeel nodig hebben. Het is nu al zo dat ik mensen uit verlof moet terughalen om de boel draaiende te houden. Onze mensen worden daar moedeloos van en ik begrijp dat.”

iPads

Om de patiënten toch een beetje perspectief te geven, stelt het ziekenhuis per afdeling een iPad ter beschikking voor mensen die geen smartphone hebben om contact te leggen met het thuisfront. Zij weten nu al dat ze dit jaar geen bezoek meer zullen krijgen. “Veel meer kunnen we niet doen", vreest Dierickx. “De meeste mensen hebben gelukkig een smartphone en houden zo contact met het thuisfront.”