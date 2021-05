Avondje padel eindigt in drama. Nico (45) sterft op E40, zoon (19) wordt uit wrak gered: “Die jongen zag zijn vader naast zich sterven”

Brugge “Ja, het is wel érg hoog, meneer”, zegt de Bruggeling die het Beurs- en Congresge­bouw ziet verrijzen

8 mei De eerste evenementen in het nieuwe Beurs- en Congresgebouw zullen in januari 2022 plaatsvinden. De bouw ervan vlot, het hoogste punt is inmiddels bereikt. Is het gezichtsbedrog of...? “Nee, het is zeker niet hoger dan we oorspronkelijk gepland hadden”, pareert burgemeester Dirk De fauw kritiek uit de buurt.