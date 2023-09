Auto Retro keert na 5 jaar terug naar Brugge mét nieuwe naam: “Oude liefde roest niet”

Matthieu Bonne (29) na monster­pres­ta­tie op weg naar huis (en even in een rolstoel): “Weer aan land komen voelde héél raar”

“Ik voel me een wrak.” Matthieu Bonne (29) wond er geen doekjes om, net voor hij zondag het vliegtuig opstapte richting België. ‘Opstappen’ was er dan ook niet echt bij: de ultrasporter ging per rolstoel aan boord. Maar je zou voor minder, met liefst 131 kilometer zwemmen in de armen en benen. “Nu is het tijd om te genieten. En om véél te slapen”, lacht hij.