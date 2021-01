Auto met drie inzittenden belandt in kanaal Gent-Brugge-Oostende

Het spectaculaire ongeval vond omstreeks 23 uur plaats. De wagen in kwestie reed langs het industriegebied Ten Briele, toen hij ter hoogte van de Vaartdijkstraat in een haakse bocht rechtdoor ging. De bestuurder kon z'n voertuig niet meer op de weg houden. Hij vloog over de verhoogde grasberm en belandde enkele meters verder in het kanaal Gent-Brugge-Oostende. De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse en zetten een zoekactie op poten naar de drie inzittenden. Ook duikers gingen het water in.