Auto met drie inzittenden belandt in kanaal Gent-Brugge-Oostende: bestuurder blijkt onder invloed, passagiers nemen de vlucht

Inbreker slaat in minstens 15 auto's toe én steelt voor duizenden euro's uit Brugs restaurant

25 december De politie is op zoek naar een dief die in aanmerking komt voor minstens 15 auto-inbraken. Heel wat daarvan gebeurden in Brugge, maar de dader sloeg ook toe in Oostende en Gent. De man brak bij het begin van de eerste lockdown ook binnen in het Brugse restaurant Au Gusto en ging daar aan de haal met 2.000 euro en tablets. Bij een van zijn inbraken kon het slachtoffer een foto van hem nemen, zo was ook te zien in het VTM-programma Faroek.