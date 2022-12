Atheneum Brugge maakt menstruatiemateriaal gratis beschikbaar dankzij schenking Soroptimist International

Brugge “Ik ben ‘not amused’, die politieke spelletjes moeten stoppen”: Pablo Annys reageert na bewogen gemeente­raad in Brugge

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) die openlijk neen zit te schudden terwijl zijn collega in de meerderheid Pablo Annys (Vooruit) de stand van zaken schetst in het Brugse ziekenhuisdossier: het was maandag een zelden gezien tafereel op de gemeenteraad in Brugge. Twee dagen later lijken de gemoederen nog niet bedaard. “En toch hoop ik dat de rust kan terugkeren", zegt Annys.

30 november