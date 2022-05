Atelier Twee viert twee jaar met late night shopping en verwenweekend: “Eindelijk kunnen we onze klanten bedanken”

“We konden toen niet openen in maart, maar moesten verplicht de opening uitstellen tot 12 mei. We zijn nu twee jaar verder en pas nu kunnen we eindelijk voor het eerst echt fysiek onze klanten bedanken", zegt Astrid Van Pamele van Méli et Mélo. Op 12 mei is er een late night shopping, de twee daaropvolgende dagen worden de klanten met kortingen, muziek, een drankje en een goodiebag in de watten gelegd.