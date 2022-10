ASSISEN. Spelende kinderen vinden in 2010 een lijk in de Zeebrugse duinen, maar twaalf jaar later hangt nog steeds een vlaag van mysterie rond de ‘duinenmoord’

Op 18 augustus 2010 wordt in de duinen van Zeebrugge een lichaam opgegraven van een dode vrouw, nadat spelende kinderen een dag eerder een hand uit het zand hadden zien steken. Pas 2,5 jaar later kan het slachtoffer geïdentificeerd worden als de Bulgaarse Milena Raycheva (26). Door belastende verklaringen van haar familie komt haar vriend Kenan Bulut (57) in het vizier van de speurders. De Turkse Rotterdammer ontkent echter al van dag één elke betrokkenheid. Lees alles over de zogenaamde duinenmoord in ons dossier.