ASSISEN. “Ik kick er wel op om kippen te doden”: Davy (32) choqueerde ex-vriendin met vreemde uitspraken

Boezinge/Vleteren/Poperinge/Brugge ASSISEN. Sharon (22) had al nieuwe vriend toen ze het leven liet naast Davy Kesteman (32): “Er groeide iets moois tussen ons, maar we kregen geen kans”

10:43 Op het assisenproces rond de dood van Sharon Gruwez, getuigde dinsdagavond haar nieuwe vriend, waarmee ze al een drietal maanden heel close was. Zijn getuigenis ontkrachtte meteen de stelling van Davy Kesteman (32) dat hij nog altijd een relatie had met Sharon. “We hadden plannen om verder te gaan in onze relatie, maar nu zal dat nooit meer kunnen. Misschien is Kesteman wel ontploft toen hij onze berichtjes op haar gsm las.” Ook de vriendinnen van Sharon bevestigen dat de relatie tussen haar en Kesteman voorbij was. Of hoe de verdachte het wederom hard te verduren kreeg. Lees er alles over in ons dossier.