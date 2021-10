ASSISEN. Davy Kesteman (32) schuldig aan moord op Sharon (22): “Hij heeft bewust een bijna vier keer hogere snelheid aangehouden dan toegelaten”

Boezinge/Vleteren/Poperinge/BruggeIn het Brugse assisenhof is Davy Kesteman (32) schuldig bevonden aan moord. De volksjury was van oordeel dat de Poperingenaar drie jaar geleden de intentie én het plan had om Sharon Gruwez (22) te doden door te crashen met zijn BMW. “Door op die plaats te rijden aan een bijna vier keer hogere snelheid dan toegelaten, heeft hij aanvaard dat dit fataal zou aflopen”, klonk de motivering van de jury. Voor moord riskeert Kesteman levenslange opsluiting.

Bij een autocrash op 1 november 2018 komt Sharon Gruwez om het leven. Bestuurder Davy Kesteman blijkt slechts lichtgewond. Een ongeval, denkt de politie eerst. Maar nabestaanden geloven dat de crash een doelbewust manoeuvre was. Een assisenjury moet zich daar nu over uitspreken. Lees alles over de zaak in ons dossier.

“Het staat vast dat de beschuldigde op totaal roekeloze wijze aan een botsingssnelheid van 191 kilometer per uur aan de linkerzijde van de baan in contact gekomen is met de boordsteen om daarna in aanrijding te komen met een geparkeerde autobus”, las voorzitter Antoon Boyen het arrest over de schuldvraag voor. “De beschuldigde woonde dichtbij en kende ook de weg.” De volksjury hield ook rekening met het verslag van de verkeersdeskundige. “Hij stelde dat er buiten de snelheid geen enkele externe reden was voor de crash. Het wegdek was in goede staat, het was helder, de zichtbaarheid was normaal en er was weinig verkeer. Het verkeerslicht stond bovendien al meer dan een halve minuut op rood.”

Naar links gedreven

Volgens de jury voerde de beschuldigde voor de crash geen enkele rijbeweging om de aanrijding te vermijden. “Indien hij nog even geremd zou hebben, zou de snelheid zelfs nog hoger gelegen hebben. Door zijn snelheid en de middelpuntvliedende kracht werd de BMW naar links gedreven en kon hij de bocht niet halen. De gevoerde snelheid is de enige oorzaak van de aanrijding en de dood van Sharon Gruwez die als gevolg van de klap uit het voertuig werd geslingerd en ter plaatse overleed.”

Nieuwe vriend

De jury achtte het onaannemelijk dat Kesteman leed aan geheugenverlies. Bovendien was het voor hen duidelijk dat er ruzie was met Sharon. “De avond van de feiten was de relatie tussen beiden gespannen. Berichten tonen duidelijk aan dat er tussen beiden meer dan een haar in de boter zat. Het slachtoffer was niet van plan om de avond met de beschuldigde door te brengen, aangezien ze haar nieuwe vriend had uitgenodigd.” Na hun vertrek aan café The Sunset was er volgens de jury opnieuw ruzie in de wagen. “Er ontstond discussie omdat het slachtoffer niet naar huis wilde. Ze zijn naar het huis van de beschuldigde gereden, waar zij niet wilde uitstappen. Onderweg waren ze ook al eens meerdere minuten gestopt. Dat kan er enkel op wijzen dat er discussie was over de bestemming waar ze naartoe gingen.”

Quote Hij had de gelegen­heid om van zijn snelheid af te zien door af te remmen tot een normale snelheid, maar is zijn veel te hoge snelheid blijven aanhouden. Voorzitter Antoon Boyen

Intentie om te doden

Volgens het hof en de jury was er geen enkele reden waarom Kesteman zo snel moest rijden en door het rood moest rijden. “Zeker niet als hij enkel wat wilde gaan uitwaaien aan zee. Die bewering is ook totaal onaannemelijk gelet op de lichte kledij die het slachtoffer droeg en de temperatuur op het ogenblik van de feiten en dat na een nacht vol discussie en problemen.”

Kesteman had volgens de jury dan ook de intentie om Sharon om het leven te brengen. “Er was een afstand nodig van 2.500 meter, of bijna 60 seconden, om die botsingssnelheid te bereiken. Het staat vast dat beschuldigde daartoe, na het bewust en gewild opvoeren van zijn snelheid, het gaspedaal aanhoudend ingedrukt moest houden. Door op die plaats vrijwillig, met miskenning van het rode licht en aan een bijna vier keer hogere snelheid te rijden, heeft hij aanvaard dat dit onvermijdelijk fataal zou aflopen. Zeker voor de passagier waarvan hij wist dat ze de veiligheidsgordel niet droeg.” Ook van voorbedachtheid was volgens het hof sprake. “De beschuldigde heeft de beslissing om de fatale situatie te creëren vooraf genomen. Hij had de gelegenheid om er vanaf te zien door af te remmen tot een normale snelheid, maar is zijn veel te hoge snelheid blijven aanhouden.”

De familie van Sharon Gruwez barstte na het arrest in tranen uit in de zaal. Binnen enkele uren weten zij welke straf de moordenaar van hun dochter, kleindochter, nichtje en petekind krijgt.

