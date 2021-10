ASSISEN. “Davy is geen moordenaar”: verdediging richt zich eerste keer tot jury op proces rond dodelijke crash van Sharon (22)

Brugge De Halve Maan schenkt Brugge een ‘brouwerij­ro­ton­de’: “Hier opent de modernste bottelarij van Vlaanderen”

5 oktober Ze opent pas in 2022, maar er is nu al volop bedrijvigheid in de nieuwe bottelarij van brouwerij De Halve Maan, bekend van onder andere Brugse Zot. Als kers op de taart komt op de rotonde in het industrieterrein Waggelwater een reusachtige koperen brouwketel. “Een blikvanger, en dat is ook de bedoeling", zegt zaakvoerder Xavier Vanneste.