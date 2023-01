Armoedeorganisaties zitten voor vijfde keer samen, dit keer rond digitale ongelijkheid

Brugge ‘Zwart kruispunt’ Pathoeke­weg met Kol­vestraat wordt een rotonde: “Alles wat we in het verleden hebben aangepast, werkte niet. Dit hopelijk wel”

De erg gevaarlijke kruising van de Pathoekeweg en de Kolvestraat, middenin de industriezone in Brugge-Noord, zou vanaf 2025 een pak veiliger worden. Het kluwen van afslagen op dat punt zou dan voorbij moeten zijn, met een nieuwe grote rotonde als oplossing. In het verleden gebeurden al tal van ongevallen, zelfs met dodelijke afloop. “Ook voor de bedrijven hebben we een oplossing klaar", zegt burgemeester Dirk De fauw.

