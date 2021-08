Anthony (34) ziet vrouw en dochter pas terug na twee jaar: “Leia herkende eerst haar eigen papa niet”

GentNa twee jaar heeft Anthony Vande Vondele (34) zijn vrouw Marcella en dochter Leia opnieuw in de armen kunnen nemen. Net voor de corona-uitbraak keerde de Bruggeling terug uit Spanje om een beter leven uit te bouwen in België. Korte tijd later zou zijn gezin hem vervoegen. Dat werd uiteindelijk twee jaar later.

De kleine Leia is een wervelwind in de koffiebar van haar papa in hartje Gent. De ene dag kan ze niet genoeg krijgen van de taart die Anthony met liefde maken, de andere dag moet ze er niets van hebben. Ze is duidelijk al helemaal thuis in haar nieuwe omgeving. Nochtans kwam ze pas afgelopen zaterdag toe in haar nieuwe huis, na een helse rit uit Spanje. “We hebben ongelooflijk veel file gehad”, zegt Anthony (34). “Maar het was het absoluut waard. Eindelijk zie ik mijn vrouw en dochter terug na twee jaar.”

Quote Ik heb zo vaak overwogen om naar Spanje te gaan, om mijn vrouw en kind te zien, maar ik zag het niet zitten om hen dan weer los te laten

Anthony is geboren in Brugge maar verhuisde kort erna naar Spanje met zijn ouders. Op zijn zestiende leerde hij daar Marcella kennen, de latere liefde van zijn leven. Toen was hij nog jong en onbezonnen, dus keerde hij op zijn negentiende mee terug naar Brugge met zijn ouders. “Marcella en verloren elkaar wat uit het oog, maar vier jaar geleden kwamen we weer in contact. Ik heb dan alles laten vallen om bij haar te zijn.” Niet veel later werd Marcella zwanger. Anthony was in de wolken, maar maakte zich zorgen over de toekomst van zijn groeiende gezin. “Ik verdiende een karig loon en ik wilde een toekomst uitbouwen voor mijn dochter. Elke euro omdraaien om rond te komen, dat zag ik niet zitten. Mijn grote droom was om een koffiebar te openen, maar in Spanje kan je amper 50 cent vragen voor een koffie die hier 3,50 euro kost. Dus heb ik besloten om terug te keren.”

Voor Leia

Leia was amper drie maanden toen Anthony uit Spanje vertrok om een zaak te starten in Middelkerke. In november 2019 kwam hij nog eens op bezoek, maar daarna zouden ze elkaar twee jaar niet zien. “Voor ik het wist, zaten we in lockdown. Reizen kon niet meer. Ik vond gelukkig wel een locatie in Gent om mijn droom waar te maken. Het plan was om na de zomer te stoppen in Mariakerke en meteen te starten in Gent met mijn eigen koffiebar. Kort erna zouden Marcella en Leia overkomen. Maar acht dagen nadat ik gestart was met Miss Leia (de naam van de koffiebar werd een knipoog naar zijn dochter, nvdr.) begon de tweede lockdown. Reizen was opnieuw uitgesloten, ik kon geen woningen meer bezichtigen en het was ook nagelbijten of de koffiebar het zou overleven. Ik ben dan volledig overgeschakeld op takeaway en met de heropening van de horeca verdronk ik weer in het werk. Ik kon wel weer volop zoeken naar een appartement voor ons drie. Ik heb zo vaak overwogen om naar Spanje te gaan, om mijn vrouw en kind te zien, maar ik zag het niet zitten om hen dan weer los te laten. Nee, ik zou enkel terugkeren als ik ze kon meenemen naar hier.”

Volledig scherm “Leia heeft een sterk karakter, dat heeft ze van zowel mij als Marcella mee gekregen.” © Wannes Nimmegeers

De horeca bleef open deze keer en Anthony plande een week verlof in augustus. Tot op de laatste dag vreesde hij ervoor dat zijn vlucht geannuleerd zou worden, maar hij geraakte toch in Spanje. “De afgelopen twee jaar heb ik heel vaak gevideobeld met Marcella en Leia, maar toen we elkaar voor het eerst weer in het echt zagen, herkende mijn eigen dochter me niet. Tot ze het beertje spotte dat ik haar beloofd had, toen vielen de puzzelstukjes ineen. De eerste uren was ze nog wat onwennig, maar tegen de avond liet ze mijn been niet meer los. Sindsdien is het ‘papa, papa, papa’. Heel vreemd want toen ik ze het laatst in het echt zag was ze nog een baby. Nu stond er plots een kindje voor mij. Met een eigen karakter, en wat voor een.”

Het trio keerde enkele dagen terug met de auto en kwam zaterdag – na een monsterfile – aan in Gent. De koffiebar bleef nog een week gesloten zodat Marcella en Leia konden wennen aan hun nieuwe omgeving. Vanaf maandag is Miss Leia weer open. “Dat gaat heel fijn zijn want vanaf dan heb ik eindelijk een reden om naar huis te gaan. Voordien wachtte er niemand op mij. Leia is het allerliefste kindje en Marcella is de beste mama die ik ken. De afgelopen twee jaar was ze eigenlijk alleenstaande mama. Ik ben haar ongelooflijk dankbaar voor wat ze heeft gedaan voor ons.”