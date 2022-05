Amper nog betaalbare koten te vinden in onze studentensteden...behalve in deze stad: “Hier is de omgekeerde beweging bezig”

De zoektocht naar studentenkoten is in alle Vlaamse studentensteden moeilijker dan ooit. Er is schaarste, de prijzen gaan de hoogte in en het eenvoudige studentenkot maakt plaats voor luxestudio’s. Zo konden we toch lezen in de media de afgelopen week. Brugge vormt daar blijkbaar een uitzondering op, want het aantal studentenkoten in de stad is in 2021 voor het eerst afgenomen. Waren het er in 2020 nog 1.484, dan zijn er in 2021 nog 1.416.