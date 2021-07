Amper één op de vijf Brugse hotelkamers bezet in juli: “En er is ook geen beterschap in zicht”

De coronacrisis blijft er stevig inhakken in de logiessector. In Brugge, toch dé Vlaamse stad met een divers internationaal publiek, likken ze nog altijd hun wonden. Hoewel er verbetering werd verwacht in vergelijking met het rampjaar 2020, blijkt dat ijdele hoop. “Wij bevragen elke week zo'n honderd hoteliers in de stad. Wat ze ons vertellen, is niet bemoedigend", zegt Dimitri Thirion, voorzitter van de vzw Hotels Brugge en uitbater van hotel Jan Brito in de binnenstad.

In een normaal toeristisch jaar zijn in de zomer in Brugge 8 tot 9 op de 10 kamers verhuurd. “Uit de antwoorden blijkt dat de Brugse hotels in juli met een gemiddelde bezettingsgraad van net geen 20 procent zitten, 19,3 procent om volledig te zijn. In augustus is het iets beter, met een percentage van net boven de 20 procent. Maar in september valt dat aantal alweer terug naar 15 procent. Beterschap is er dus in de komende maanden niet in zicht.”

Britten blijven weg

Nochtans lijkt het toerisme in Europa weer volop aan relance toe. In Brugge merken ze daar niks van. Het is nog altijd bijzonder kalm in de stad. “De helft van onze klanten zijn landgenoten", zegt Dimitri Thirion. “Daarnaast logeren er enkele toeristen uit de buurlanden. Dat gaat om Fransen, Nederlanders en Duitsers. Britten blijven weg door de brexit en door de coronamaatregelen. En internationaal toerisme is al helemaal uit den boze."