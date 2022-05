Alwéér extra werf langs Expresweg, nu voor aparte afslagstrook richting Knokke, levering geluidsschermen pas voor augustus

Brugge Stuntelige inbreker valt van ladder en moet operatie ondergaan: “Die man is een sukkelaar”

Een 44-jarige Brugse inbreker heeft zichzelf stevig in nesten gewerkt. Nico M. riskeert een jaar cel, nadat hij tijdens een inbraak van een ladder is gevallen en naar het ziekenhuis is overgebracht. De manier waarop hij zijn slag probeerde te slaan, doet de wenkbrauwen fronsen.

24 mei