Altijd positieve Staf, Brugse verpleger met ALS, overleden in ‘zijn’ AZ Sint-Jan

Brugge/Blankenberge Vrouw (41) wordt op brutale wijze overvallen op parking van B-Park: “Met een wapen dwong hij haar om in de koffer van haar wagen te kruipen”

Een 41-jarige vrouw uit Zeebrugge is dit voorjaar op brutale wijze overvallen op de parking van het winkelcentrum B-Park in Brugge. Een dolgedraaide man bedreigde haar met een wapen en dwong haar plaats te nemen in de koffer van haar eigen wagen. Nico C. (45) uit Blankenberge haalde uiteindelijk geld af met haar bankkaart en vluchtte weg. Hij kreeg maandag 4 jaar cel.

25 juli