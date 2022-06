Als oorlog tóch tot iets moois kan leiden: “Duizenden kilometers gereisd om het legeruniform van mijn vader aan mijn naamgenoot te schenken”

“Een echt legeruniform. Gedragen door iemand met dezelfde familienaam. Dat is speciaal. Meer dan speciaal.” Aan het woord: Anthony Brakel (44) uit Sint-Andries bij Brugge. In zijn handen: het legeruniform van Arley Brakel, een Amerikaanse sergeant in de Tweede Wereldoorlog. En geschonken door Lonny Brakel (62), de zoon van diezelfde sergeant. Die laatste zakte vanuit Amerika af om het uniform eigenhandig aan Anthony te schenken. Het is meteen hét pronkstuk van zijn oorlogscollectie. En het werd meteen de eerste keer dat de twee elkaar in levende lijve ontmoetten.