“Als ik over Lien praat, moet ik vaak nog huilen. Een moeder hoort haar dochter niet te begraven”: ‘Leef!’ brengt aangrijpend portret van Lien (36), zelf mama van Jasmijn (7)

“Lien was, correctie: is, een fantastische dochter en mama. Ik probeer in de tegenwoordige tijd te spreken.” Nog altijd breekt de stem van haar mama Dorien De Boever, als ze over haar dochter praat. “De ene keer lukt het al beter dan de andere. Ik heb het lang heel moeilijk gehad, maar het gaat stilaan een beetje beter.” Op 20 februari 2020 overleed Lien D’Alleine, nauwelijks twee dagen nadat ze met presentator James Cooke een videoclip had opgenomen. Eén van haar laatste wensen. Een jaar eerder kreeg Lien te horen dat ze een zeldzame vorm van galwegkanker had. Daarvoor was ze al een tijdje heel moe.