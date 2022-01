"Als die kogel 5 millimeter verder had gezeten, stonden we voor assisen": verdachten in Brugse taxioorlog riskeren tot 7 jaar cel

Schutter ‘Brugse taxi-oor­log’ voorwaarde­lijk vrij, maar man moet wegblijven van Markt of station

De man die in het centrum van Brugge een taxichauffeur in de nek heeft geschoten, is vrijdagmorgen voorwaardelijk vrijgelaten. Karen S. mag voorlopig geen contact hebben met het slachtoffer. Hij mag voorlopig ook niet in de buurt van de Markt of het station komen.

25 januari