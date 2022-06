Alle herbruikbare bekers van festivals en evenementen worden straks hiér gewassen: “Zeven extra medewerkers voor aangeworven”

Sinds de wijziging in de wetgeving van 2020 wordt het inzetten van herbruikbaar cateringmateriaal meer en meer de norm voor allerlei evenementen en festivals, ook in Brugge. Vzw Sobo maakt samen met verschillende maatwerkbedrijven uit de Vlaamse provincies, koepelorganisatoren, bekerfacilitators en de oprichters Building Bridges deel uit van Wash-It, een Vlaams coöperatief platform dat fungeert als lokaal wasnetwerk in Vlaanderen.

In onze provincie is de vzw uniek. “De wasafdeling is sinds enkele weken actief”, vertelt directeur David Rotsaert. “Op dit moment worden gemiddeld 30.000 bekers per dag gewassen. De uitdaging is nu vooral om het werk eenvoudiger en lichter te maken en te streven naar een optimale efficiëntie. We kunnen zeven extra medewerkers aan het werk zetten door deze investering.”