Alle Bruggelingen uitgenodigd op ‘lenteborrel’: “Willen niet wachten tot het weer Nieuwjaar is”

“We willen niet wachten tot januari 2023 om samen met onze inwoners het glas te heffen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Iedere Bruggeling is op die zondag welkom op de Burg van 11.30 tot 13 uur voor een hapje en een drankje. Het wordt een blij weerzien in een hopelijk ongedwongen sfeer.” Na de lenteborrel kunnen Bruggelingen het nieuwe Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC), dat eind vorig jaar geopend werd, aan de binnenkant ontdekken. Het BMCC zet zijn deuren open tussen 13 en 16 uur. Let wel: vooraf inschrijven voor de rondleiding is verplicht. Inschrijven kan via www.brugge.be/inschrijvingbezoekbmcc of via het Huis van de Bruggeling (050/44.80.00). Per half uur start er een rondleiding in het gebouw. Het aantal inschrijvingen is beperkt.