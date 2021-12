Alexandru Caliniuc (27), de moordenaar van Sofie Muylle (27), tekent hoger beroep aan tegen veroordeling voor cannabisbezit in gevangenis

De feiten kwamen op 26 februari vorig jaar aan het licht bij een celcontrole in de Brugse gevangenis. Alexandru Caliniuc (27) wachtte er toen op zijn assisenproces voor de moord op de Roeselaarse Sofie Muylle (27), in januari 2017 in Knokke. In de cel van Caliniuc troffen cipiers 3,39 gram cannabis aan. Volgens het Openbaar Ministerie gaf de Roemeen op een tuchtzitting binnen de gevangenismuren toe dat de cannabis van hem was. Zijn advocaat pleitte echter dat de procedure niet correct gelopen was, omdat hij geen tolk toegewezen kreeg en dus niet wist wat hem gevraagd werd op de formulieren die in het Engels waren ingevuld.