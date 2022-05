Al bekomen van de viering, Clubfans? Tweede én derde feest staan voor de deur: “Na twee coronajaren zullen ze dit appreciëren”

Met naar schatting 10.000 waren ze, de Clubfans die zondagmiddag een spontaan titelfeestje bouwden. Eerst aan het Jan Breydelstadion zelf, nadien in de cafés op de Platse in Sint-Andries. En dat er stevig gevierd is, is een understatement. Tot middernacht bleven de supporters hangen in de cafés om de achttiende landstitel van Club Brugge te vieren. En zeggen dat de eerste pinten al kort na de middag werden geschonken. “We wisten eerst niet wat te verwachten. Zou het volk wel naar de Platse komen of zouden ze rond het stadion blijven hangen? Een kwartier nadat ik mijn vraag luidop stelde, ontstond er hier een volkstoeloop”, glimlacht Nick Dhoest van Den Comptoir.