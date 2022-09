Al 4.000 gele dozen verdeeld onder Brugse hulpbehoevenden: “Ze kunnen écht een leven redden”

Het is een opvallend project, dat ook elders in Vlaanderen toegepast wordt: 75-plussers kunnen zo’n doos bij de apotheek krijgen. Dan zetten ze die als lunchdoos met medische informatie in hun koelkast. Aan de inkomdeur hangen ze een sticker. Moeten hulpdiensten op een dag binnen zijn, dan weten die aan de hand van de sticker dat de medische info van de patiënt gewoon in de koelkast te vinden is. “Een handig systeem dat echt een leven kan redden", zegt schepen van Welzijn Pieter Marechal (CD&V). “We verruimen het project nu naar alle zorgbehoevende Bruggelingen, en dus niet enkel de 75-plussers.”