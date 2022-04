Al 332 Oekraïners melden zich aan in Brugge, waar ze zich schrap houden voor nieuwe golf: “Ze geven aan dat ze ook werk willen zoeken, en wij willen hen daarbij helpen”

Miljoenen Oekraïners zijn op de vlucht voor het geweld na de inval van Rusland. De Oekraïense regering riep zopas nog de inwoners van de meest oostelijke gebieden op om onmiddellijk te vertrekken. De vluchtelingenstroom zal dan ook alleen maar toenemen. Ongeveer 30.000 Oekraïense vluchtelingen hebben ondertussen het statuut tijdelijke bescherming aangevraagd in ons land. In Brugge hebben zich tot nu toe 332 Oekraïners voor een inschrijving aangemeld bij het Huis van De Bruggeling. Het gaat voornamelijk om volwassen vrouwen, kinderen en jongeren. “64 van hen worden opgevangen in woningen en collectieve opvangvoorzieningen die beheerd worden door het OCMW”, schetst burgemeester Dirk De fauw (CD&V) de situatie.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Oekraïense vluchtelingen in Brugge kregen eerder deze week een TV © Benny Proot

De opvangcapaciteit in Brugge is groter. Ondertussen werden twee kloosters ingericht als opvangvoorziening. Hier kunnen op korte termijn ongeveer vijftig plaatsen gerealiseerd worden. Indien nodig kan deze capaciteit nog worden opgeschaald. “Meer dan 400 Brugse gezinnen meldden zich al om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Alles wordt in gereedheid gebracht om de eerste 100 vluchtelingen bij deze gezinnen op te vangen. Dit gebeurt in overleg en na screening van de opvanggezinnen", aldus De fauw. “Het gaat nog veel verder dan dat. Al 25 kinderen gaan naar basisscholen in Brugge, 35 naar secundair onderwijs.” De eerstelijnszone en de huisartsenkring HABO nemen het zorgaspect voor hun rekening. Het is de bedoeling om een zorgpunt op te richten waar Oekraïense vluchtelingen de eerste zorgen kunnen krijgen en geïnformeerd worden over vaccinaties. Bedoeling is dat ze van daaruit worden doorverwezen naar de huisartsen.

Dienstencentrum Van Volden

Via het initiatief Vierkant tegen Eenzaamheid is er de ambitie om buddy’s in te schakelen om Oekraïense vluchtelingen wegwijs te maken in de stad. “Daarnaast willen we eind deze maand ook van start gaan met een aantal ontmoetingsmomenten in het vroegere dienstencentrum Van Volden”, zegt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit). “Extra balies in het Huis van de Bruggeling zorgen ervoor dat de inschrijvingen van Oekraïense vluchtelingen goed verlopen. We hebben ook iemand in huis die de taal machtig is en de mensen vooruit helpt.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Deze Oekraïense vluchtelingen vonden opvang in de regio © Benny Proot

Werkaanbod

Tot slot is ook de VDAB mee ingeschakeld om de vluchtelingen zo mogelijk aan werk te helpen. “Uiteraard wordt hier wel rekening gehouden met de verschrikkelijke situaties die deze mensen hebben meegemaakt. We geven hen tijd om de traumatische ervaringen te verwerken, maar een aantal Oekraïners geven toch aan dat ze ook hun bijdrage willen leveren aan onze maatschappij en de stap naar werk willen zetten. Werkgevers kunnen hen daarbij helpen door een werkaanbod te doen voor nieuwkomers.”

LEES OOK: