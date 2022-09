Al 30.000 bezoekers voor prestigieuze expo van Otobong Nkanga in Brugge

Zeebrugge Stuk staal van World Trade Center uit New York ingepast in voormalig jacht van Jacques Brel dat bijna klaar is: “Hopen in april weer te varen”

Een stuk staal van het World Trade Center uit New York is ingepast in de Askoy II, het jacht waarmee zanger Jacques Brel zeilde tijdens zijn laatste levensjaren. De aanslag op het World Trade Center is precies 21 jaar geleden. Het metaal staat symbool voor de vrede. Vlaams minister van Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kreeg de eer en kondigde ook aan dat Vlaanderen nog eens 200.000 euro investeert in de restauratie van het schip.

13 september