Al 3.000 lopers ingeschreven voor Dwars door Brugge, dat vernieuwd parcours aansnijdt op Moederdag en ook dit stemmige park aandoet

BruggeDwars door Brugge, de bekendste loopwedstrijd die traditiegetrouw de kasseien van Brugge aandoet op Moederdag, kiest voor een vernieuwd parcours op zondag 8 mei. Zo'n 3.000 mensen schreven zich al in, al wordt nog een veelvoud van dat aantal verwacht. “We integreren voortaan ook het stemmige Minnewaterpark in ons parcours", zegt parcoursverantwoordelijke Paul Meulebrouck.

Op zondag 8 mei vindt - na twee coronajaren - opnieuw een volwaardige ENGIE Dwars door Brugge plaats met ondertussen al meer dan 3.000 inschrijvingen. “De corona-edities, met individuele start verspreid over het weekend, waren waardevol, want ze boden veel mensen perspectief in moeilijke tijden. We gaan in 2022 het beste van twee werelden combineren, met de start in de ochtend", zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V).

Het parcours van de 15 kilometer, de échte Dwars door Brugge dus, krijgt een lichte update. Naast de klassieke passages door hartje Brugge zoals ’t Zand (waar dit jaar ook de Meifoor opgesteld staat), de Steenstraat, de Grote Markt, de Burg, de Rozenhoedkaai en de Dijver lopen de deelnemers voor het eerst ook langs het Minnewaterpark. Alles samen goed voor exact 15 km puur loopgenot door het historische centrum. “De laatste jaren was het parcours ruim 14 km, we willen terug met de traditie aanknopen en het parcours terug exact op 15 km brengen”, geeft parcoursbouwer Paul Meulebrouck mee. “Dat we daarbij ook nog eens het Minnewater kunnen integreren in het parcours, is mooi meegenomen.”

Heraanleg park

Het Brugse ‘Lake of Love’ is natuurlijk tot ver buiten de stad bekend en gerenommeerd. Bovendien kan je dit jaar nog genieten van de oude vertrouwde indeling van het park. Na de zomer volgt er immers een grondige heraanleg. De start van de 15 kilometer wordt om 10.45 uur 100 meter verderop gegeven, op het plein onder de Balkonrotonde. Het parcours kronkelt vervolgens door hartje Brugge langs bekende straten en pleinen als ‘t Zand, de Steenstraat, de Grote Markt, de Burg, de Rozenhoedkaai en de Dijver. De finish ligt op Domein Ter Groene Poorte in de Spoorwegstraat.

Kinderen

De deelnemers aan de 5 kilometer gaan om 10.15 uur van start nabij het Begijnhof in de Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat, ter hoogte van het Minnewater. Net als de lopers van de 15 kilometer finishen ook zij bij Ter Groene Poorte. Om 9.45 uur mogen kinderen tussen 4 en 12 jaar de spits afbijten in een race over 1 kilometer.

Inschrijven kan via de website tot en met zaterdag 7 mei en op zondag 8 mei ter plaatse op de eventsite. Of op www.engierunningtour.be.