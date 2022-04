‘Ajax’ van Brugge viert 50-jarig bestaan en meteen ook einde van de club

Kust, Brugge WEEKEND­TIPS. Struinen door een oud Westhoek­dorp of de toer met de mountainbi­ke aan zee: onze vijf weekend­tips in Brugge en aan de kust

Het eerste weekend van de paasvakantie staat bol van de leuke activiteiten. Dat gaat van een uniek museumbezoek over een stoffenspektakel tot een mountainbiketocht. Je kan ook genieten van street art en uiteraard is er speelplezier voor jong en oud. Van verveling is geen sprake. Geniet van onze vijf weekendtips in Brugge en aan de kust

1 april