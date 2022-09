Afbraak is pas gestart... Maar belangrijkste Brugse woonproject is al voor één derde verkocht: “Niet goedkoop, wel bijzonder gegeerd”

Brugge Al 30.000 bezoekers voor prestigieu­ze expo van Otobong Nkanga in Brugge

Musea Brugge verwelkomde woensdag de 30.000ste bezoeker voor de succesvolle tentoonstelling ‘Underneath the Shade We Lay Grounded’ van Otobong Nkanga in het Sint-Janshospitaal. De expositie loopt nog tot en met zondag 25 september. Op donderdag 22 september kunnen bezoekers de expo tot 22 uur bezoeken tijdens een afsluitende nocturne.

