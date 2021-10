Actiegroep kondigt beroep aan tegen bouw nieuw Clubstadion: “Zullen laatste kans om onze woonomgeving te beschermen niet laten passeren”

Ja, het nieuw stadion van Club Brugge is sinds deze week een stap dichterbij. Maar de champagne mag nog even in de frigo gelaten worden. De eerste spadesteek zit namelijk nog niet in de grond. En als het van actiegroep Leefbaar Sint-Andries afhangt, zal dat ook niet gebeuren. Ze kondigen aan in beroep te zullen gaan. “Zoals verwacht, werd de omgevingsvergunning door de bevoegde minister toegekend voor de bouw van een nieuw stadion op de Olympiasite. Dit laat duidelijk zien dat de commerciële en politieke belangen zwaarder wegen dan de leefbaarheid in onze stad”, klinkt het in een statement. “Wij gunnen Club Brugge een nieuw stadion, maar op een geschikte locatie buiten de stad. Ieder weldenkend mens verstaat immers dat een stadion met deze omvang niet in een woonkern hoort.”

Volledig scherm Het statement van de actiegroep © rv

Beroepsprocedure

Het mobiliteitsplan waarmee Club Brugge de buurt hoopte te overtuigen, maakt weinig indruk op de actiegroep. “De groei binnen het huidige stadion, met nu 27.300 bezoekers, heeft de buurt ondanks alle overlast altijd getolereerd. Een nieuw en nóg groter stadion bouwen op de zelfde locatie met 16.700 bijkomende plaatsen, is op deze locatie evenwel absolute waanzin”, aldus de actiegroep. Ook tijdens een wandeling door de Lange Molenstraat, waar ze vrezen dat het nieuwe stadion als een muur zal zijn waar ze op kijken, werd met ongeloof gereageerd op de omgevingsvergunning. Daarom gaat de actiegroep nu over tot verdere stappen. “Er wordt ons geen andere mogelijkheid meer opengelaten dan de juridische beroepsprocedure. Leefbaar Sint-Andries en de steeds talrijker wordende groep buurtbewoners zal die laatste kans om hun woonomgeving te beschermen dan ook niet aan zich laten voorbijgaan. Gelukkig is het nu aan een rechtscollege om in alle neutraliteit te oordelen en zal het recht zegevieren.”

120 bezwaren

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) legt uit dat een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet zo vanzelfsprekend is. “Het is niet met een aangetekend schrijven dat je zoiets aanpakt", zegt hij. “Een tegenpartij kan via een advocaat de schorsing van de beslissing van de Vlaamse regering vragen, maar dat wordt eigenlijk zelden gedaan. Een tweede mogelijkheid is dat de beslissing op basis van de klachten vernietigd wordt en teruggestuurd naar de Vlaamse overheid. Die moet dan haar beslissing beter motiveren. Laat ons wel wezen: er zijn tijdens het openbaar onderzoek 120 bezwaren geweest, en die werden uiteindelijk ook behandeld. Dat omwonenden zich zorgen maken over een stadion in hun achtertuin, wil ik best begrijpen. Maar zorgen over de mobiliteit snap ik niet. Op dat vlak zal de situatie voor de buren van Jan Breydel zelfs beter worden, want de maatregelen die Club voorziet zijn ongezien.”

