Aanvaller van Brugse burgemeester wordt geïnterneerd voor moordpoging: verdediging gaat mogelijk in beroep

Brugge/TorhoutDe Brugse raadkamer heeft de internering bevolen van Bart G. (35) uit Torhout, de man die vorig jaar de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aanviel met een mes. Aan De fauw moet de dertiger voorlopig 1 euro schadevergoeding betalen. De verdediging had vergeefs gevraagd om G. vrijuit te laten gaan, maar beraadt zich over een eventueel beroep.

Bart G. wachtte op 20 juni vorig jaar Dirk De fauw op aan diens advocatenkantoor in Sint-Andries. De Brugse burgemeester was in zijn hoedanigheid als advocaat al vijftien jaar lang bewindvoerder van de Torhoutenaar. Toen De fauw uit z’n wagen stapte, haalde G. plots een mes boven en haalde uit naar de burgervader. Die liep bij de drieste aanval een snijwonde van 14 centimeter op aan zijn keel. Hij ontsnapte aan de dood. Zijn belager vluchtte weg, maar kon op aangeven van De fauw – hij wist welke bus hij steeds nam – kort nadien gearresteerd worden.

Coronacrisis

Bart G. kampte al langere tijd met psychoses. Hij was op het ogenblik van de aanval zelfs opgenomen in een psychiatrische instelling, maar mocht in het weekend af en toe naar huis. Zijn advocaat Yen Buytaert probeerde de voorbije maanden een instelling te vinden waar zijn cliënt residentieel kon worden opgenomen, maar dat lukte door de coronacrisis niet. De gerechtsdeskundige verklaarde Bart G. intussen wel ontoerekeningsvatbaar. Niet verwonderlijk, aangezien die laatste verklaarde dat stemmen in z’n hoofd hem aanzetten tot de daad. Het Brugse parket vroeg eind januari aan de raadkamer dan ook een eerste keer om de man te interneren. Op vraag van de verdediging en de burgerlijke partij werd de behandeling van de zaak echter uitgesteld om hen toe te laten hun standpunten op papier te zetten.

Stemmen in hoofd

Dinsdagmorgen boog de raadkamer zich opnieuw over het dossier. De advocaat van Bart G. vroeg om zijn cliënt vrijuit te laten gaan. “De centrale vraag is of iemand vrijwillig een daad pleegt, als hij toegeeft aan stemmen in z’n hoofd die er niet zijn”, stelde meester Yen Buytaert. “Wat die stemmen hem dan opdroegen? Dat hij de burgemeester iets moest aandoen.” De verdediging betwistte ook dat G. de feiten met voorbedachten rade pleegde. “Het klopt dat hij met een mesje in z’n rugzak naar het advocatenkantoor trok, maar dat mesje had hij volgens z’n moeder altijd bij. Uit een soort veiligheidsgevoel.”

Quote Wij blijven van mening dat er geen sprake was van voorbedach­ten rade en dat poging tot doodslag dus een betere kwalifica­tie zou zijn Yen Buytaert, advocaat Bart G.

De raadkamer besliste vrijdagmorgen om Bart G. toch te interneren voor moordpoging. De man zal opgesloten worden in de psychiatrische afdeling van de gevangenis, tot de Kamer ter Bescherming van de Maatschappij hem een definitieve instelling toekent. De verdediging bekijkt of ze beroep aantekent tegen de beslissing over de kwalificatie van de feiten. “Wij blijven van mening dat er geen sprake was van voorbedachten rade en dat poging tot doodslag dus een betere kwalificatie zou zijn”, stelt meester Buytaert.

Burgemeester De fauw gaf eerder al aan dat hij een internering een logische beslissing zou vinden. “De maatschappij moet beschermd worden tegen hem”, klonk het. “Hij moet in een gesloten instelling begeleid worden.” De voorzitter van de raadkamer kende de burgervader voorlopig 1 euro schadevergoeding toe in afwachting van een definitieve begroting van z'n schade.