Aanleg Park Steevens start met verharding fietspad Veltembos

Izegem/Brugge Vier twintigers in cel na gijzeling in centrum van Izegem: "Plots krioelde het hier van de politiemen­sen”

Vier twintigers zitten in de cel op verdenking van gijzeling. Zij namen maandagnacht een jongeman vanuit een woning in Brugge onder dwang mee. Ze staken hem in een wagen en reden naar een appartement in Izegem. Daar zou het slachtoffer vastgebonden en zwaar afgeranseld zijn. Hij kon echter zelf ontsnappen, waarna de politie op het appartement binnen viel.

22 juli