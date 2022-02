Aangespoelde zwangere bruinvis naar Boudewijn Seapark gebracht: “Hopen dat moeder en kleintje het halen”

Oostende/BruggeVissers hebben donderdagmorgen een drachtige bruinvis aangetroffen op het strand van Oostende ter hoogte van Fort Napoleon. Het dier was gewond en werd in precaire toestand naar het Boudewijn Seapark in Brugge gebracht. “Laat ons hopen dat de bruinvis het haalt. Het is een erg mooi en gaaf exemplaar. Zo zouden we ineens twee bruinvissen redden”, zegt Jan Haelters van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

De marien bioloog en een collega schoten meteen in actie na de oproep van de vissers. “De bruinvis had een wonde aan de staartvin en bloedde. Toch vermoeden we dat dit niet de reden was dat ze aanspoelde”, vertelt Haelters. Het team van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen in Oostende kreeg hulp van de vissers om de bruinvis van aan de waterlijn naar Haelters’ auto te brengen. De bruinvis weegt 55 kilo en is 1.55 meter lang.

Een echografie wees uit dat de bruinvis zwanger is. © Jan Haelters/KBIN

Privéwagen onder het bloed

“Op het strand had ik al meteen het vermoeden dat het vrouwtje drachtig was, gezien haar omvang. Op dit moment van het jaar zijn ongeveer de helft van de bruinvissen drachtig, om te bevallen in mei of juni”, aldus Haelters. Hij bracht de bruinvis over naar het Boudewijn Seapark. “De koffer van mijn privéwagen zag er niet netjes uit door het bloed. Er kwam heel wat poetswerk aan te pas, maar dat heb ik er voor over.”

Vermoedens klopten

Inmiddels kreeg de bruinvis al de nodige eerste verzorging en is er een echografie genomen. “Mijn vermoeden klopte. Volgens de dierenarts gaat het om een grote foetus. Hoe goed of slecht de gezondheid van het moederdier is, zullen de bloedwaarden moeten uitwijzen. Uitwendig is dat moeilijk te zien. Het is altijd een dubbeltje op zijn kant. Aan de hand van de bloedwaarden kan verzorging en medicatie dan afgestemd worden. Mogelijk wordt het dier nog overgeplaatst naar een meer gespecialiseerd centrum in het Nederlandse Goes”, besluit Jan Haelters. “Als ze het haalt, zou het een primeur zijn. Nog nooit eerder hebben we een zwangere bruinvis kunnen redden.”

De zwangere bruinvis wordt momenteel verzorgd in het Boudewijn Seapark in Brugge. © Jan Haelters/KBIN