70 jongens van Spermalie bedienen Belgisch en Nederlands koningshuis in gepast hofmeesteruniform

70 leerlingen van hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge zorgden voor de bediening tijdens de lunch van het Belgische en Nederlandse koningshuis. Dat was al de derde opdracht voor de school dit jaar in opdracht van ons koningshuis.