7 leuke activiteiten voor jou en je kroost tijdens de paasvakantie in Brugge en aan de kust: van een LEGO-robot bouwen tot een ijskoude duik nemen

Brugge Nieuwe groenzone met zitbankjes maakt Smeden­straat aantrekke­lij­ker en straks zijn ook andere winkelstra­ten aan de beurt: “We evolueren van grijze naar kleurrijke stad”

De stad Brugge brak een stuk voetpad in de Smedenstraat uit om er een kleine groenzone te creëren. Acht grote bloempotten zorgen voor nog meer kleur. De kleine ingreep is de voorbode van veel meer groen in de winkelstraten. “Handelaars zijn er vragende partij voor en het maakt het winkelen aantrekkelijker", zegt schepen Mercedes Van Volcem.

30 maart