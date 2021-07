66-jarige vrouw overleden bij ongeval met vrachtwagen in Brugge

Zuienkerke/Brugge 550 supporters in zomerbar POPOL in Zuienkerke zien Duivels sneuvelen tegen de Italianen

2 juli In de zomerbar POPOL in Zuienkerke liep het aardig vol voor de match tussen Italië en België. Zo'n 550 supporters gingen aan het water in domein Polderwind genieten van de sfeer.