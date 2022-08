50-tal bewoners even geëvacueerd na gaslek

Brugge Zes Brugse scholen krijgen geld om gebouwen te renoveren

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert bijna 4 miljoen euro in nieuwe en hedendaagse schoolgebouwen. Over de provincie West-Vlaanderen zullen zo’n 18 scholenbouwprojecten met deze investering aan de slag kunnen. In Brugge zijn er zes projecten geselecteerd.

10 augustus