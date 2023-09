50 jaar frituur De Bosrand, waar topvoetballers en sterrenchefs thuis zijn: “Met enkel frietjes en frikandellen hou je het vandaag niet vol”

“Na de brand in 2000 is het hier ontploft. Plots wilde iedereen in De Bosrand zijn frietjes halen.” Met Cindy Sanctorum (50) blikken we terug op een halve eeuw in ‘de beste frituur van het land’. Een echt begrip in Brugge en heel ver daarbuiten. “Toen ik gerante werd, was dat nochtans dik tegen de zin van mijn papa.” Wat verklaart het succes? En wat zijn de meest bestelde snacks?